Українські військові захопили російський "Панцир" - ВСУ
Сили спеціальних операцій України захопили ще один ворожий "Панцир-С1" – зенітний ракетно-гарматний комплекс. Про це інформували Сухопутні війська, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.
"Ще одна успішна операція, ще один "особливий" трофей: російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцир-С1", - йдеться у Facebook Сухопутних військ.
Зазначається, що серед завдань цієї техніки є ближнє прикриття цивільних та військових об'єктів (у тому числі комплексів ППО великої дальності) від усіх засобів повітряного нападу.
Раніше в Баштанці місцеві жителі взяли в полон військових РФ та спалили комплекс "Панцир-С".