РФ скидає в Україну заборонені авіабомби - CIT

Росія використала під час бомбардування міста Чернігів запальні авіабомби, порушуючи заборону застосування таких боєприпасів у місцях зосередження цивільного населення. Про це інформує розслідувальна група Conflict Intelligence Team 10 березня, повідомляє Корреспондент.

Учасники проєкту помітили осколково-фугасно-запальну авіабомбу ОФЗАБ-500 на відео Держслужби з надзвичайних ситуацій України, на якому рятувальники вилучають підривник із бомби, що не розірвалася, в Чернігові. Таку саму бомбу видно і на одній із фотографій, опублікованій ДСНС.

Як зазначають у CIT, такі ж бомби були виявлені і після падіння під Черніговом російського Су-34 5 березня (тоді один із пілотів загинув, а інший був узятий у полон), проте оскільки вони опинилися на землі разом із літаком, було незрозуміло, чи використовувалися вони у бомбардуванні міста.

Варто додати, що на допитах пілот збитого Су-34 майор Красноярцев говорив, що для бомбардувань використовуються некеровані бомби.На сайті Рособоронекспорту повідомляється, що осколково-фугасно-запальна авіаційна бомба ОФЗАБ-500 призначена для ураження легкоброньованої та легкоуразливої ​​техніки, складів ПММ та інших цілей за рахунок комбінованого впливу фугасного, осколкового та термічного полів.

Ефективна під час ураження легкоброньованої техніки, автомобілів, живої сили та військово-польових споруд, зазначається на сайті відомства.

З погляду міжнародного права зовсім не важливо, чи був удар завдано по військовому чи цивільному об'єкту, зазначає CIT.

Стаття 2.2 Протоколу III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї прямо забороняє використання запальних боєприпасів, що доставляють повітрям, по військових об'єктах у районах зосередження цивільного населення.

3 березня Британія заявила, що Росія застосовує термобаричну зброю в Україні. Хоча їх використання не є незаконним, але викликає суперечки, оскільки вони набагато руйнівніші, ніж звичайні вибухові речовини такого ж розміру, і надають руйнівний вплив на будь-кого, хто опинився в радіусі їхнього вибуху.

9 березня російське Міноборони фактично визнало, що використовує в Україні систему залпового вогню ТОС-1 Сонцепек із термобаричними боєприпасами, коли телеканал Зірка, що належить відомству, опублікував репортаж про артилериста, який бомбив Чернігівську область із Сонцепека.