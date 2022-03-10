Нацполіція: росіяни завдали авіаудару під час евакуації жителів Ізюму

Під час евакуації мирних жителів з міста Ізюм на Харківщині російські війська завдали авіаудару. Постраждалих немає. Про це інформує поліція Харківської області, повідомляє Укрiнформ.

«Підступний ворог наніс авіаудар під час евакуації людей у місті Ізюмі. На щастя, ніхто з числа особового складу Ізюмського районного управління поліції та цивільного населення не постраждав» , – інформує Нацполіція у Фейсбуці.

Зазначається, що сьогодні вдалося евакуювати 407 автобусів із людьми.