Джонсон побоюється, що Путін застосує в Україні хімзброю

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон побоюється, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, повідомляє Європейська правда.

"Те, що ви чуєте про хімічну зброю, - це прямо з їхнього сценарію" , - сказав британський прем’єр в інтерв'ю Sky News.

"Вони починають говорити, що є хімічна зброя, яку зберігають їхні противники чи американці, і тому коли вони самі розгортають хімічну зброю, а я боюся, що вони можуть це зробити, у них виникає своєрідний… фейк, готовий до дії" , - розповів Борис Джонсон.

"Ви бачили це в Сирії. Ви бачили це навіть у Великій Британії. Це те, що вони вже роблять. Це цинічний, варварський уряд" , - додав він.

Джонсон також сказав, що єдиний спосіб закінчити війну в Україні - це якщо президент Росії усвідомить, що зробив "катастрофічну помилку".

Раніше Росія стверджувала, що Україна зберігає хімічну зброю і планує її використати.

Москва також заявила, що розкрила американську програму військової біологічної зброї в Україні, яка включає смертельні патогени, такі як чума та сибірська виразка.

Американський чиновник відкинув цю заяву як "абсурдну пропаганду" і звинуватив Росію в пошуку подальших приводів для війни.

Але в четвер прессекретар Білого дому Джен Псакі сказала, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні або створити операцію "фальшивий прапор", звинувативши в цьому Україну.