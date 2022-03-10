У розвідці США пояснили марність закриття неба над Україною
Директор розвідуправління США Скотт Беррієр заявив, що безпольотна зона над Україною нібито не захистить країну від "більшості озброєнь", яку використовує Росія під час війни, повідомляє Українська правда.
Директор Розвідувального управління Міністерства оборони США генерал-лейтенант Скотт Беррієр уточнив, що російські сили використовують "комбінацію, що складається здебільшого з ракет, артилерії та реактивних систем залпового вогню".
"І є кілька високоточних боєприпасів, які скидаються з літаків, але їхня кількість невелика. Безпольотна зона не захистить від заборонених ракет, реактивних снарядів та артилерії", - цитує CNN слова Беррієра.