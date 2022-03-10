Burger King залишає російський ринок

Компанія Burger King анонсувала припинення корпоративної підтримки мережі з більш ніж 800 ресторанів у Росії, які продають продукцію під їхнім корпоративним брендом, повідомляє Ділова столиця.

Як передає CNBC, розрив зв'язків із російськими точками громадського харчування включатиме припинення будь-яких поставок і маркетингових операцій, а також відмову в розширенні інвестицій у російську торговельну мережу.

Власних корпоративних ресторанів у Burger King у Росії немає.