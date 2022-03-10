ГУР: силовики РФ зливають кадирівців українській розвідці

У Головному управлінні розвідки Міноборони розповіли, що дедалі більше російських силовиків намагаються вийти на зв’язок з українською розвідкою та пропонують різну інформацію﻿. Про це йдеться у заяві ГУР, повідомляє Ділова столиця.

Зазначається, що представники силових структур країни-агресора йдуть на такий крок, розуміючи невідворотність покарання за воєнні злочини на території України. Днями українська розвідка отримала матеріали на командирів загонів від Чечні. У ГУР навели частину цієї інформації, адаптовану так, щоб неможливо було встановити джерело витоку.

Напередодні радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив в ефірі всеукраїнського марафону, що ФСБ РФ "вирішила під шумок вирішити питання Кадирова та кадирівців" та здає Україні місцерозташування їхніх підрозділів.