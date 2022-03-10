Зеленський вважає блефом ядерні погрози Путіна

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський президент Володимир Путін блефує, коли погрожує всьому світу ядерною зброєю. Про це заявив Зеленський в інтерв'ю DIE ZEIT.﻿, повідомляє Українська правда.

"Думаю, що це блеф. Одна справа - бути вбивцею. Інша справа - бути самовбивцею. Будь-яке застосування ядерної зброї означатиме кінець не тільки для людини, яка її застосує. Але й для всього, що в принципі може бути дорогим у житті для цієї людини" , - сказав Зеленський.

За словами президента, порушення умов Будапештського меморандуму, яким Україні надавалися гарантії територіальної цілісності – помилка для підписантів.

"У світі є такі країни, які хочуть собі ядерну зброю або знають, що сусіди хочуть їх захопити або відібрати у них якусь територію. Якби "Будапешт" діяв, можна було б говорити цим країнам: ось гарантії безпеки, які ви можете отримати, і тому навіть не думайте про ядерну зброю. Агресія проти України – це чіткий сигнал усьому світу: гарантії не працюють, навіть коли під ними підписалися найсильніші світу. Росія сама нам гарантувала безпеку. А тепер сама намагається нас знищити. Хто тепер буде сподіватися на силу договорів, якщо боїться за своє існування? ﻿Тому відчутно покарати Росію за це вторгнення в Україну та домогтися звільнення нашої території – це справді відновити чинність міжнародного права. Захід здатний це зробити" , - заявив президент.

Згідно з Будапештським меморандумом Україна добровільно відмовилася від ядерної зброї у 1994 році. Росія, Великобританія та США гарантували її суверенітет.