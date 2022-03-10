У Россії заборонили трансляцію перегонів Формула-1

Королівські автоперегони вирішили обірвати абсолютно всі зв'язки з Росією. Після відмови від гран-прі в Сочі Формула-1 розірвала контракт на показ на території РФ. Посилаючись на заяву телеканалу "Матч ТВ", пише Антон Федорців, РБК-Україна.

Сезон-2022 російські телеглядачі не побачать. Формула-1 вирішила в односторонньому порядку припинити дію контракту з місцевим транслятором.

Окрім того, в Росії буде заблокований доступ до сервісу F1 TV Pro та його архівних матеріалів. Відтепер Формула-1 на території РФ недоступна для перегляду в будь-якому форматі.

Раніше Формула-1 відмовилася від проведення Гран-прі Росії, попри укладений до 2025 року контракт. Натомість команда "Хаас" розірвала контракт із російським спонсором і позбулася пілота Нікіти Мазепіна.