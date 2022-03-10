В ООН заявили про військові злочини РФ в Україні

Росія скоїла військові злочини в Україні, заявила представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд в інтерв'ю ВВС News, повідомляє Корреспондент.

"Ми працюємо з іншими представниками міжнародної спільноти, щоб задокументувати злочини, які Росія вчиняє проти українського народу. Напади на мирних жителів – це військові злочини, які ніяк не можна виправдати" , – сказала Томас-Грінфілд.

За її словами, США мають свідчення того, що в Україні російські війська використовували ті ж методи, що й у сирійському Алеппо.

Правозахисна організація Human Rights Watch, яка спостерігала за ситуацією в Сирії, заявляла, що сирійські урядові та російські сили використали запальну зброю у районах зосередження цивільного населення.

Раніше сьогодні журналісти-розслідувачі заявили, що Росія використала під час бомбардування міста Чернігів запальні авіабомби, порушуючи заборону на застосування таких боєприпасів у місцях зосередження цивільного населення. Також російські війська використовують "вакуумні бомби", які завдають значної шкоди.

Крім того, є чимало свідчень про те, що російські війська розстрілюють цивільних, які не чинять жодного опору, зокрема евакуаційні коридори.

Євросоюз виступив із засудженням обстрілу російськими військами пологового будинку у Маріуполі та інших військових злочинів.