Війська РФ обстріляли Ніжин із "Ураганів", є жертви - мер

Російські війська обстріляли місто Ніжин Чернігівської області із систем залпового вогню "Ураган". Про це заявив міський голова Ніжина Олександр Кодола, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні о 14.20 був руйнівний обстріл РСЗО “Ураган”. Є інформація про 8 поранених та 2 загиблих. У результаті вибуху пошкоджено 40 метрів теплотраси, проводять ремонтні роботи" , - написав Кодола у Фейсбуці.

За словами міського голови Ніжина, чотири будинки досі залишаються без світла, ремонтні роботи будуть продовжені завтра. У 17-й школі, 25-му садочку та амбулаторії сімейної медицини №6 в результаті вибуху пошкоджено вікна, відповідні служби ліквідовують наслідки надзвичайної ситуації.