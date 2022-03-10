Росіяни вбили більше цивільних, ніж військових ЗСУ - Рєзніков
За п'ятнадцять днів війни російський окупант винищив більше цивільного населення, ніж загинуло в боях українських військових. Про це на брифінгу заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє Ділова столиця.
"Станом на 10 березня російські інтервенти вбили більше цивільних українських громадян, ніж загинуло в бою наших військових з усіх структур сектору оборони. Я хочу, щоб це почули не тільки в Україні. А в усьому світі", — заявив він.
Точні цифри міністр не назвав.