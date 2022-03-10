Рєзніков розповів, кого забиратимуть на фронт

Росія вже 15-й день руйнує українські міста. Однак, Україна дає потужну та гідну відсіч окупантам. Зараз у країні оголошено воєнний стан та мобілізацію, але Україна відправляти на фронт непідготовлених людей не збирається. ﻿Про це повідомив український міністр оборони Олексій Рєзніков, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.

Зокрема, усім чоловікам потрібно бути на зв'язку зі своїми військкоматами, але відправляти на фронт усіх підряд Міноборони не збирається.

Міністр оборони Олексій Резніков закликає усіх військовозобов'язаних чоловіків не намагатися виїхати з країни та повідомляти місцеві центри комплектації про своє місцеперебування.