Рєзніков розповів, кого забиратимуть на фронт
Росія вже 15-й день руйнує українські міста. Однак, Україна дає потужну та гідну відсіч окупантам. Зараз у країні оголошено воєнний стан та мобілізацію, але Україна відправляти на фронт непідготовлених людей не збирається. Про це повідомив український міністр оборони Олексій Рєзніков, пише Тетяна Самарук, РБК-Україна.
Зокрема, усім чоловікам потрібно бути на зв'язку зі своїми військкоматами, але відправляти на фронт усіх підряд Міноборони не збирається.
Міністр оборони Олексій Резніков закликає усіх військовозобов'язаних чоловіків не намагатися виїхати з країни та повідомляти місцеві центри комплектації про своє місцеперебування.
"Ніхто не буде забирати непідготовлених людей до армії й відправляти на фронт. У цьому немає жодного сенсу! Наша армія зупиняє більш численного ворога завдяки тому, що вона вмотивована, краще навчена та озброєна", - сказав Резніков.