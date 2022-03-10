Глава МЗС Туреччини: Путін не проти переговорів із Зеленським

Прямі перемовини президента України Володимира Зеленського з російським президентом Володимир Путіним можливі. Їхнє потенційне проведення підтвердив очільник турецького МЗС Мевлют Чавушоглу, пише Антон Федорців, РБК-Україна.

"Кажуть, що Зеленський готовий до такої зустрічі, і Путін в принципі не проти. Путін також повідомив про цю ідею президенту Ердогану" , – цитує CNN заяву дипломата на пресконференції в Анталії.

За словами Чавушоглу, фактично безрезультативна зустріч його колег – Кулеби та Лаврова – принаймні стала початком діалогу. Від таких зустрічей, впевнений міністр, не слід очікувати дива. Однак, сам факт зустрічі міністрів є важливим стартом.