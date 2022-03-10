Ворогів відігнали від Миколаєва і продовжують тіснити - Кім

Українська армія та тероборона відігнали російських загарбників від Миколаєва та продовжують відтісняти їх від міста. Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, повідомляє Укрiнформ.

"Віддавили ми їх від міста на відстань подалі. Сподіваюся, найближчим часом відтягнемо їх, щоб "Гради" та "Смерчі" до нас не діставали" , - зазначив Кім у відеозверненні.

Він нагадав, що до завтра діє пропозиція здатися в полон для російських солдатів, які не стріляли в мирне населення.

Голова ОВА також поінформував, що Миколаїв отримав підкріплення, і в сусідніх областях є ще охочі приєднатися до оборони міста.

Ворогу сьогодні дісталось і в Миколаївській, і в Херсонській областях. Одесі, на думку Кіма, протягом найближчих кількох тижнів вторгнення по суші не загрожує.