Українська економіка переходить на військові рейки - Шмигаль

Уряд переводить економіку на воєнні рейки та робить всі необхідні кроки для цього. Про це у відеозверненні заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Укрiнформ.

«Разом з усім світом ми продовжуємо кувати нашу перемогу. Для цього економіка України стає на воєнні рейки. Енергетична безпека та робота критичної інфраструктури, оборонно-промисловий комплекс, агропромисловий комплекс, логістика, успішна робота цих секторів — це так само невід’ємні складові нашої перемоги» , - наголосив Шмигаль.

Він відзначив, що наразі одне з головних завдань уряду — це проведення посівної в тих регіонах України, де немає активних бойових дій.

«Наш пріоритет — це продовольчі культури. Ми активізували роботу з аграріями в цьому напрямку, аби Україна повністю забезпечила себе необхідною кількістю продовольства» , - зазначив очільник уряду.

Також, за словами Шмигаля, має бути відновлена робота підприємств харчової промисловості в тих областях, які зараз знаходяться не на передовій. Він звернувся до бізнесу із закликом відновлювати виробництва там, де це можливо, та запевнив, що держава в свою чергу виконує свою роботу.

«Сьогодні уряд збільшив видатки резервного фонду державного бюджету до 50,8 млрд грн. Це дозволить в умовах воєнного стану оперативно забезпечувати потреби сектору безпеки й оборони. Протягом березня на пенсійні виплати вже спрямовано 38,3 млрд грн. Тільки за останні два дні уряд профінансував 13,9 млрд грн на виплату пенсій» , - повідомив прем’єр.

Він поінформував, що сьогодні також затвердили порядок використання вже анонсованого єДокумента. Його можна буде згенерувати в застосунку та на порталі Дія і він міститиме всю необхідну інформацію та QR-код для підтвердження особистості. Це допоможе українцям, які через війну втратили документи, засвідчувати за необхідності свою особу.

Шмигаль запевнив, що крок за кроком ми зупинимо агресора та звільнимо окуповані території, і кожен на своєму місці зараз має робити все, аби наблизити цей день.