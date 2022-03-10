Зеленський застеріг Росію від застосування хімічної зброї
Росія може використовувати біологічну та хімічну зброю проти українців. Звинувачення Москви завжди говорять про її плани, пише Артур Родивилов, РБК-Україна.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Він нагадав, що РФ використовувала заборонену зброю в інших країнах.
"Вони звинувачують нас, що ми нібито розробляємо бактеріологічну зброю, готуємо хімічну атаку. Мене це дуже турбує, тому що не один раз ми переконувалися: хочеш дізнатися про плани Росії, подивися, в чому Росія звинувачує інших", - сказав Зеленський.
Президент зазначив, що "розгін таких звинувачень у російських ЗМІ сама по собі показує, що це вони на це здатні, вони цього хочуть".
"Вони вже робили такі речі в інших країнах. Так же само. Самі анонсували, самі організовували, самі скаржилися, і самі будуть робити ще, знову і знову, якщо їх не зупинити", - заявив він.
Володимир Зеленський застеріг Росію від можливого застосування хімічної зброї. Він заявив, що Москва отримає потужну санкційну відповідь.
"Якщо ви (Росія - ред.) зробите щось подібне (застосовуйте хімічну зброю - ред.) проти нас, ви отримуєте найжорстокішу санкційну відповідь", - сказав Зеленський.