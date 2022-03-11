Зеленський присвоїв звання Герой України 13 воїнам

Президент Володимир Зеленський повідомив про присвоєння звання Герой України ще 13 захисникам за мужність та відвагу у битвах з російськими окупантами. Декому з них - вже посмертно, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив глава держави вночі, 11 березня.

Звання Героя України присвоєно: