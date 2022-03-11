Держдеп: більше 300 світових компаній призупинили або припинили діяльність в РФ

Представник Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив, що санкції проти Росії вже почали впливати. За його словами, більш як 300 компаній призупинили або припинили роботу на російському ринку, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Він зазначив, що дії США з союзниками і партнерами вже починають діяти - рубль близький до знецінення, його вартість менше копійки. Прайс додав, що кредитний рейтинг Росії досяг "сміттєвого статусу".