НАТО: більшість літаків РФ, які атакують Україну, злітають із Білорусі

У НАТО розповіли, як російська армія використовує білоруські аеродроми. З них переважно злітають російські винищувачі МіГ-29, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

За словами фахівців з радіовиявлення НАТО, що стежать за повітряним простором, переважна більшість винищувачів російської армії злітала з території Білорусі. Щодня з білоруських аеродромів злітає до 20 російських літаків. Військові літаки вилітають для підтримки просування моторизованих колон.

Літаки радіовиявлення AWACS щодня фіксують Вильоти Міг - 29 з білоруських аеродромів. На жаль, неможливо визначити, чиї саме це літаки-російських, або білоруських збройних сил. За словами фахівців з радіоперехоплення, над територією Білорусі також часто літають російські літаки-розвідники, які фіксують активність в повітрі в радіусі 400-500 км.