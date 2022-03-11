Саміт ЄС ухвалив компромісне рішення з підтримкою європерспективи України

Рада ЄС визнала європейські устремління і вибір України. Єврокомісії запропоновано надати свої висновки щодо української заявки на членство в Євросоюзі, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві Ради ЄС за підсумками зустрічі лідерів країн Євросоюзу у Версалі.

"Європейська Рада визнала європейські прагнення і європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію" , - йдеться в заяві.

У документі зазначено, що 28 лютого президент України Володимир Зеленський реалізував право своєї країни і подав заявку на вступ до Євросоюзу. Рада ЄС закликала Єврокомісії представити свою думку з цього питання.

"В очікуванні цього і без зволікання ми будемо ще більше зміцнювати наші зв'язки і поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну в її слідуванні її європейському шляху. Україна належить нашій європейській родині" , - підкреслюється в заяві.

Рада ЄС також запропонувала Єврокомісії представити свої висновки за аналогічними заявками Молдови та Грузії.

Лідери ЄС підкреслили готовність продовжити надавати політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку Україні. Також вони висловили намір допомогти "відновленню демократичної України, як тільки російський наступ припиниться".