Кубраков: "Укрпошта" відновила міжнародну доставку

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив про відновлення "Укрпоштою" доставки посилок в більш ніж в 30 країн світу. Також вже був відправлений перший за час війни вантажний рейс на експорт, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.

Міжнародна доставка від національного поштового оператора Укрпошта здійснюється в більш ніж 30 країн транзитом через Польщу і далі відправляється міжнародними авіалініями.

Глава Мінінфраструктури зазначив, що днями відправився перший за 2 тижні повномасштабного російського вторгнення вантажний рейс до США в партнерстві з Windrose з посилками українських підприємців на експорт за маршрутом Варшава - Нью-Йорк.