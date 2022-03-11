Кубраков: "Укрпошта" відновила міжнародну доставку
Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив про відновлення "Укрпоштою" доставки посилок в більш ніж в 30 країн світу. Також вже був відправлений перший за час війни вантажний рейс на експорт, пише Володимир Костирін, РБК-Україна.
Міжнародна доставка від національного поштового оператора Укрпошта здійснюється в більш ніж 30 країн транзитом через Польщу і далі відправляється міжнародними авіалініями.
Глава Мінінфраструктури зазначив, що днями відправився перший за 2 тижні повномасштабного російського вторгнення вантажний рейс до США в партнерстві з Windrose з посилками українських підприємців на експорт за маршрутом Варшава - Нью-Йорк.
"У зворотному напрямку зі Штатів до нашої країни прибула гуманітарна допомога. Ці рейси будуть регулярними. Наступний - 15 березня", - повідомив Кубраков.