ДСНС: під час авіаудару по Дніпру влучили у взуттєву фабрику

У Дніпрі 11 березня близько 06:10 нанесли три авіаудари по місту. Ворог вдарив поблизу дитсадка та багатоповерхівки, а також влучив у взуттєву фабрику. Загинула щонайменше одна людина, повідомляє Сьогодні.

Про це заявили у пресслужбі ДСНС.

Авіаудари сталися в Новокодатському районі міста, а саме:

  • потрапляння поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку,
  • влучання двоповерхову взуттєву фабрику з послідуючим горінням.
"Попередньо 1 особа загинула",- повідомили рятувальники.

На місці працюють 20 людей та 4 одиниці техніки.

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