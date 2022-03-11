ДСНС: під час авіаудару по Дніпру влучили у взуттєву фабрику

У Дніпрі 11 березня близько 06:10 нанесли три авіаудари по місту. Ворог вдарив поблизу дитсадка та багатоповерхівки, а також влучив у взуттєву фабрику. Загинула щонайменше одна людина, повідомляє Сьогодні.

Про це заявили у пресслужбі ДСНС.

Авіаудари сталися в Новокодатському районі міста, а саме:

потрапляння поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку,

влучання двоповерхову взуттєву фабрику з послідуючим горінням.

"Попередньо 1 особа загинула" ,- повідомили рятувальники.

На місці працюють 20 людей та 4 одиниці техніки.