ДСНС: під час авіаудару по Дніпру влучили у взуттєву фабрику
У Дніпрі 11 березня близько 06:10 нанесли три авіаудари по місту. Ворог вдарив поблизу дитсадка та багатоповерхівки, а також влучив у взуттєву фабрику. Загинула щонайменше одна людина, повідомляє Сьогодні.
Про це заявили у пресслужбі ДСНС.
Авіаудари сталися в Новокодатському районі міста, а саме:
- потрапляння поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку,
- влучання двоповерхову взуттєву фабрику з послідуючим горінням.
"Попередньо 1 особа загинула",- повідомили рятувальники.
На місці працюють 20 людей та 4 одиниці техніки.