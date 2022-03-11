Генштаб: у Чернігівській області окупанти зазнають втрат і здаються

У Чернігівській області під час зіткнень із ЗСУ загарбники продовжують зазнавати суттєвих втрат і здаються в полон, повідомляє Українська правда.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 11 березня.

"Під час зіткнень з підрозділами Збройних Сил України, що тривають на території Чернігівської області, загарбники продовжують зазнавати суттєвих втрат. Через це особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон" , – йдеться в повідомленні.

У Генштабі відзначають, що суттєвих змін у положенні наших військ та військ противника протягом останніх шести годин не відбулося.

Також відзначається, що на тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда. Поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням.

"За гострої необхідності у поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань, у Ростовській області, у виправних колоніях триває робота серед ув’язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу збройних сил РФ готові брати усіх, навіть і тих хто не має досвіду військової служби" , – додали в Генштабі.

На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим, створює систему комендатур для підтримання "порядку" у тимчасово окупованих населених пунктах.

В окремих населених пунктах противник, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, здійснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення.