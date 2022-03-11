ОВА: Російський агресор атакував Луцьк

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що російські агресори обстріляли місто вранці в п'ятницю, вибухи були на боці аеродрому, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Вранці о 05.45 год. 11 березня 2022 року на аеродромі поблизу Луцька пролунали вибухи. За попередньою інформацією, жертв немає. Наразі ліквідується пожежа. Усі обставини встановлюються. На місці працюють відповідні служби», – повідомляє також Волинська ОВА .

ДКП "Луцьктепло" повідомило у свою чергу про припинення роботи двох котелень у місті.