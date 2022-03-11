Федоров: у "Дії" з'явилася нова послуга - "єДокумент"

У додатку "Дія" з'явилось тимчасове цифрове посвідчення особи - "єДокумент".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Він ("єДокумент", - ред.) міститиме паспортні дані та РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, - ред). Документ автоматично буде доступний усім користувачам "Дії". Потрібно лише оновити програму" , - написав він.

Федоров наголосив, що таке нововведення є тимчасовим і діятиме лише на час війни.