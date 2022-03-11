Федоров: у "Дії" з'явилася нова послуга - "єДокумент"
У додатку "Дія" з'явилось тимчасове цифрове посвідчення особи - "єДокумент".
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Він ("єДокумент", - ред.) міститиме паспортні дані та РНОКПП (реєстраційний номер облікової картки платника податків, - ред). Документ автоматично буде доступний усім користувачам "Дії". Потрібно лише оновити програму", - написав він.
Федоров наголосив, що таке нововведення є тимчасовим і діятиме лише на час війни.
"З початку повномасштабного вторгнення з боку РФ не всі люди, які евакуювалися у безпечніші області України, мають паперові паспорти", – відзначив міністр.