Мер: в Енергодар приїхала гумдопомога, її роздаватимуть завтра

В місто Енергодар у Запорізькій області прибула гуманітарна допомога, її вже розвантажили, 11 березня посортують і 12 березня роздаватимуть жителям району, повідомляє Українська правда.

Про це заявив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Вчора до темної ночі тривало розвантаження фур з гуманітарною допомогою. Щиро вдячні всім причетним до організації гумконвою Червоного Хреста! Сьогодні почнеться сортування отриманого, щоб визначити точну кількість та види наявних продуктів, ліків тощо" , – написав він.

12 березня голова Василівської райадміністрації займатиметься розподіленням допомоги між громадами району.

У першу чергу допомогу надаватимуть соціально незахищеним категоріям громадян та багатодітним родинам.