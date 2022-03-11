Президент Литви: Лідери ЄС підтримали євроінтеграцію України

Президент Литви Гітанас Науседа заявив після саміту лідерів країн Євросоюзу у Версалі, що вони підтримали євроінтеграцію України, та «процес розпочато», повідомляє Новое время.

"Історична ніч у Версалі. Після п’яти годин бурхливих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес розпочато. Тепер справа за нами та українцями, щоб зробити це швидко. Героїчний український народ заслуговує знати, що йому раді в ЄС" , — написав він у Twitter.

Лідери Європейського союзу за підсумками саміту у Версалі заявили про намір і надалі зміцнювати зв’язки та партнерство з Україною, а також зазначили, що «Україна належить до нашої європейської родини». Про надання країні статусу кандидата на членство у ЄС у документі не згадується.

Президент України Володимир Зеленський говорив, що Україна звернеться до Євросоюзу щодо невідкладного вступу за новою спеціальною процедурою. Він підписав заявку на вступ України до ЄС 28 лютого. Слідом за Україною заявки подали Грузія та Молдова.

1 березня Європарламент підтримав резолюцію, яка закликає надати Україні статус кандидата в ЄС.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляла, що підтримує вступ України до Європейського Союзу.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер вважає, що після початку повномасштабного вторгнення Росії необхідно запропонувати Україні «особливий шлях інтеграції до Євросоюзу». Польща також підтримала прискорений шлях вступу України до Євросоюзу.

Проти виступають Німеччина та Нідерланди. Президент Франції Еммануель Макрон перед самітом лідерів ЄС заявив, що не вважає можливим вступ України в до Євросоюзу в стані війни.