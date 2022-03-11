Мер: ворог завдав удару по Івано-Франківську

В Івано-Франківську вранці у п'ятницю також були вибухи, атакували аеропорт. Про це заявив мер міста Руслан Марцінків, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ворог завдав удару по Франківську. У Франківську були вибухи. Працюють військові та ДСНС. Деталі з часом! Розбираємось, чому не спрацювала система тривоги. Реагуйте на сирени. Не поширюйте фото та відео вибухів!" , - написав мер.