ЗСУ: за добу українські військові вразили десять одиниць повітряної техніки

Минулої доби українські військові уразили десять одиниць повітряної техніки російських окупантів, які бомбили мирні міста України, повідомляє Новое время.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, 10 березня ракетними військами було уражено чотири повітряні цілі – попередньо, три штурмовики Су-25 окупантів та Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому та впав на території Росії.

За інформацією авіації Повітряних Сил, також уражені не менш ніж чотири повітряні цілі, переважно літаки Су-25.

У Сухопутних військах ЗСУ заявили, що вдалося на різних напрямках збити два штурмовики окупантів Су-25.

Крім того, бомбардувальна та штурмова авіація Повітряних Сил за вогневої підтримки вертольотів армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України завдала нищівного удару по двох великих колонах техніки російських фашистських окупантів.

За попередньою інформацією це цілий полк десантних військ Росії з повним комплектом техніки: танки, БМП і Гради.

У ніч на 11 березня окупанти завдали авіаударів по Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську.

О 5 ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про початок «воєнної операції» проти України. Раніше російський уряд багаторазово заявляв, що не нападатиме на Україну, при цьому місяцями стягував війська та техніку до українських кордонів.

11 березня - 16-й день повномасштабної війни з Росією. Російські окупанти наступають з півночі, сходу та півдня, обстрілюючи з артилерії та з повітря мирні міста.

Звичайні українці та ЗСУ продовжують оборонятися, обстріл українських міст не припиняється. Водночас, зростає міжнародна підтримка — країни Заходу все більше посилюють санкції проти Росії.