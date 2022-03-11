Енергоатом відмовляється від російського ядерного палива

Енергоатом відмовляється від російського ядерного палива
Фото: Facebook

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" відмовляється від російського ядерного палива. Компанія більше не буде проводити закупівлю ресурсів з РФ, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише прес-служба державного підприємства.

"Енергоатом повністю відмовляється від закупівлі російського ядерного палива", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти захопили Запорізьку АЕС, яка знаходиться в місті Енергодар. Вони замінували узбережжя Каховського водосховища, що межує зі станцією.

Крім того, Росія заявила, що Білорусь відновила електропостачання на Чорнобильську АЕС, проте ця інформація не відповідає дійсності.

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