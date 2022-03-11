ОВА: двоє цивільних загинули на Сумщині після обстрілу

Внаслідок нічного обстрілу російських окупантів у Сумській області загинуло двоє людей, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«У ніч на 11 березня російські орки обстріляли житлові будинки хутора Кердилівщина Маловорожбянської сільради. Загинули двоє місцевих мирних жителів», - написав Живицький у Телеграмі вранці у п'ятницю .

Він також повідомив, що "сьогодні на Сумщині "зелених коридорів" немає".