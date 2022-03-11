Байден: Україна ніколи не стане перемогою Путіна

Президент США Джо Байден заявив, що Україна ніколи не стане перемогою Володимира Путіна, повідомляє Новое время.

Слова Байдена наводить пресслужба Білого дому.

"Переконаний, що Сполучені Штати та люди у всьому світі продовжуватимуть підтримувати український народ, оскільки він захищає свою країну. Україна ніколи, ніколи не стане перемогою Путіна" , — зазначив він.

За його словами, війна Росії проти України — це загроза міжнародному миру та стабільності.