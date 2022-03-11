Bloomberg: МВФ більше не вважає дефолт щодо держборгу Росії малоймовірним

Міжнародний валютний фонд приєднався до інших фінансових організацій, що попередили про ризик дефолту Росії за суверенним боргом на тлі дії міжнародних санкцій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Дефолт Росії більше не вважається "неймовірною подією", сказала директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва журналістам у четвер.

"Справа не в тому, що Росія не має грошей. Просто Росія не може використати ці гроші", - сказала вона, додавши, що міжнародні санкції ускладнять завдання конвертації спеціальних прав запозичення від МВФ у валюту .

Раніше найбільші міжнародні рейтингові агенції знизили суверенні рейтинги РФ до переддефолтних рівнів. Курси кредитно-дефолтних свопів вказують на те, що ринок бачить 71% шанс дефолту протягом року і 81% ймовірність дефолту протягом п'яти років.

Росія має погасити купони за доларовими бондами на суму $117 млн 16 березня.

"Росія рухається до "глибокої рецесії" на тлі обвалу рубля і інфляції, що зростає, що різко знижує купівельну спроможність населення РФ," - сказала Георгієва .

Тим часом керівництво МВФ не обговорює питання припинення членства РФ у фонді, наголосила директор-розпорядник. Країну можна виключити лише на підставі порушення економічних зобов'язань відповідно до статуту МВФ, а поки що Росія виконує всі зобов'язання, додала Георгієва.

"В даний час МВФ не реалізує програми кредитування в Росії, а московський офіс фонду не функціонує. Також фонд не має представника в Москві," - сказала Георгієва .

МВФ швидше за все погіршить прогнози зростання світової економіки на поточний рік у рамках публікації оновленого огляду World Economic Outlook (WEO) перед весняним засіданням керівництва фонду у квітні, зазначила Георгієва. Згідно з січневим прогнозом, МВФ очікує зростання глобального ВВП на 4,4% цього року.