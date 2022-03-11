Верещук: сподіваємось, що сьогодні запрацює евакуаційний маршрут із Маріуполя
Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук сподівається, що у п'ятницю запрацює "зелений коридор" Маріуполь – Запоріжжя, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Ми відкриваємо чергові гуманітарні маршрути, які працюватимуть за напрямками: з Маріуполя Донецької області - у напрямку Запоріжжя… з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем та автобусами до Маріуполя. Очікуємо та сподіваємося, що сьогодні маршрут запрацює", - сказала Верещук на брифінгу у п'ятницю.
Вона також повідомила про інші евакуаційні маршрути:
- Пологи-Запоріжжя;
- Волноваха-Покровськ;
- Енергодар-Запоріжжя;
- Ізюм-Лозова (Харківщина);
- Буча-Київ (через Ворзель);
- Гостомель-Київ;
- Козаровичі-Київ;
- Микуличин-Київ;
- Андріївка-Житомир (Київська область);
- Макарів-Житомир;
- Бородянка-Житомир.