Верещук: сподіваємось, що сьогодні запрацює евакуаційний маршрут із Маріуполя

Верещук: сподіваємось, що сьогодні запрацює евакуаційний маршрут із Маріуполя
Фото: president.gov.ua

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук сподівається, що у п'ятницю запрацює "зелений коридор" Маріуполь – Запоріжжя, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми відкриваємо чергові гуманітарні маршрути, які працюватимуть за напрямками: з Маріуполя Донецької області - у напрямку Запоріжжя… з обов'язковим розмінуванням по всьому маршруту. Із Запоріжжя вийде колона з гуманітарним вантажем та автобусами до Маріуполя. Очікуємо та сподіваємося, що сьогодні маршрут запрацює", - сказала Верещук на брифінгу у п'ятницю.

Вона також повідомила про інші евакуаційні маршрути:

  • Пологи-Запоріжжя;
  • Волноваха-Покровськ;
  • Енергодар-Запоріжжя;
  • Ізюм-Лозова (Харківщина);
  • Буча-Київ (через Ворзель);
  • Гостомель-Київ;
  • Козаровичі-Київ;
  • Микуличин-Київ;
  • Андріївка-Житомир (Київська область);
  • Макарів-Житомир;
  • Бородянка-Житомир.
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