ВП: за день в Україні евакуювали понад 38 тисяч людей

10 березня в Україні спільними зусиллями евакуювали понад 38 тисяч людей: 16 тисяч з Київщини, 20 тисяч з Сумщини та 2 тисячі з Ізюму на Харківщині. Доставлено також гуманітарний вантаж до Енергодара та Ізюма, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

"Працюємо, щоб евакуація відбулася і за іншими напрямками, сподіваємося, що нам це вдасться. Евакуація за всіма маршрутами, нагадаю, проводиться безкоштовно, тому не треба вестися на жодні провокації, адже ми уже отримували декілька таких сигналів" , — розповів Тимошенко.

Він повідомив також про те, як доставляється гуманітарна допомога від інших держав до регіонів, де ведуться активні бойові дії. За дев'ять днів березня, за його словами, ввезено понад 36 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Тільки 9 березня на митниці оформило близько 5 тисяч тонн гуманітарних вантажів.

Логістичні гуманітарні хаби в усій країні доправляють вантажі якнайшвидше в області, де ведуться воєнні дії. Наприклад, "Укрзалізницею" за дев'ять днів березня відправлено понад 12 тисяч тонн вантажів.