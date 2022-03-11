CNN: Байден планує позбавити РФ статусу торгового партнера

Президент Джо Байден оголосить у п'ятницю, що США разом із G7 та Європейським Союзом закликатимуть до скасування статусу "найбільшого сприяння" для Росії, що передбачає постійні нормальні торговельні відносини в США. Про це, посилаючись на CNN, повідомляє Європейська правда.

Очікується, що кожна країна запровадить цей захід на основі своїх національних процесів. Джерела відзначили зусилля Конгресу зі скасування постійних нормальних торговельних відносин із РФ.

Байден оголосить про це у п'ятницю, а потім, як очікується, до Конгресу буде внесено відповідний законопроект.

Скасування режиму нормальних торговельних відносин відкриє шлях до запровадження вищих мит російський імпорт.