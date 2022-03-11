Disney призупиняє весь бізнес у Росії

Компанія Disney призупинила весь бізнес у Росії - ліцензування контенту та продуктів компанії, роботу круїзних ліній, вихід журналу National Geographic та виробництво місцевого контенту, повідомляє Новое время.

Компанія Disney оголосила, що зупиняє весь свій бізнес у Росії через напад на Україну. Про це йдеться у заяві компанії.

"Минулого тижня, після неспровокованого вторгнення Росії в Україну, ми оголосили, що зупиняємо випуск театральних фільмів у Росії та переглядаємо решту нашого бізнесу там. Враховуючи безперервний наступ на Україну та ескалацію гуманітарної кризи, ми робимо кроки, щоб зупинити всі інші види діяльності в Росії" , - заявили в компанії.

Це включає ліцензування контенту та продуктів, діяльність Disney Cruise Line, журнал та тури National Geographic, виробництво місцевого контенту та роботу лінійних каналів.

Частину бізнесу компанія зупиняє негайно, але за деякими напрямками (лінійні канали та ліцензування деякого контенту) потрібен додатковий час через складність контрактів.

Раніше кінокомпанії Disney, Warner Bros, Sony Pictures скасували свої прем'єри в РФ через те, що Росія вчинила напад на Україну.