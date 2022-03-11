Uklon запустив послугу міжміських поїздок Evacuation

Український сервіс таксі Uklon запустив евакуаційні міжміські перевезення Україною. Щоб замовити послугу трансферу з одного міста до іншого, у додатку необхідно вибрати клас авто Evacuation, пише Лиза Пальчинская, AIN.ua.

Наголошується, що вартість поїздки в межах міста буде розрахована на основі базового тарифу сервісу, за містом вартість кілометра – подвоєна.

Крім того, у користувачів Uklon також з'явилася можливість керувати ціною поїздки додатку. Тепер її можна змінювати вручну за допомогою повзунка.

Перевезення здійснюватимуть водії, які вже співпрацюють із сервісом. Uklon також залучить сторонніх перевізників.

За поїздки з Києва, Маріуполя, Херсона, Миколаєва, Харкова, Запоріжжя, Чернігова, Білої Церкви, Житомира та Сум Uklon комісію з водіїв не братиме.

Також сервіс скасував комісію на замовлення в межах цих міст.