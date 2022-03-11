У Генштабі повідомили про втрати російської армії за добу

За минулу добу окупаційна армія РФ втратила в Україні 266 осіб особового складу, 18 танків, 60 бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, стільки ж реактивних систем залпового вогню та засобів протиповітряної оборони, а також 32 автомобілі, повідомляє Новое время.

Про це 11 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з початку масштабного вторгнення 24 лютого орієнтовно склали: