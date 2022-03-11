У Генштабі повідомили про втрати російської армії за добу
За минулу добу окупаційна армія РФ втратила в Україні 266 осіб особового складу, 18 танків, 60 бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, стільки ж реактивних систем залпового вогню та засобів протиповітряної оборони, а також 32 автомобілі, повідомляє Новое время.
Про це 11 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з початку масштабного вторгнення 24 лютого орієнтовно склали:
- Особовий склад — понад 12 тис. осіб
- Танки — 353
- Бойові броньовані Машини (ББМ) — 1165
- Артилерійські системи — 125
- Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) — 58
- Засоби протиповітряної оборони (ППО) — 31
- Літаки — 57
- Гелікоптери — 83
- Автомобільна техніка — 558
- Кораблі / катери — 3
- Цистерни з паливно-мастильними матеріалами (ПММ) — 60
- Безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня — 7