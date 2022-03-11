У Генштабі повідомили про втрати російської армії за добу

У Генштабі повідомили про втрати російської армії за добу
Фото: Facebook

За минулу добу окупаційна армія РФ втратила в Україні 266 осіб особового складу, 18 танків, 60 бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, стільки ж реактивних систем залпового вогню та засобів протиповітряної оборони, а також 32 автомобілі, повідомляє Новое время.

Про це 11 березня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з початку масштабного вторгнення 24 лютого орієнтовно склали:

  • Особовий склад — понад 12 тис. осіб
  • Танки — 353
  • Бойові броньовані Машини (ББМ) — 1165
  • Артилерійські системи — 125
  • Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) — 58
  • Засоби протиповітряної оборони (ППО) — 31
  • Літаки — 57
  • Гелікоптери — 83
  • Автомобільна техніка — 558
  • Кораблі / катери — 3
  • Цистерни з паливно-мастильними матеріалами (ПММ) — 60
  • Безпілотники (БПЛА) оперативно-тактичного рівня — 7
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