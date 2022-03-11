МВФ готовий надати Україні додаткове фінансування за необхідності

Міжнародний валютний фонд (МВФ) обговорює з Україною подальші кроки щодо необхідної підтримки, бере участь у розробці антикризового управління, заявила виконавчий директор Фонду Крісталіна Георгієва на прес-конференції у Вашингтоні увечері 10 березня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми готові надати додаткове фінансування у разі потреби. Наразі … найважливішим запитом до нас є забезпечення того, щоб Україна функціонувала", – зазначила глава МВФ .

"Як зробити так, щоб функціонування української економіки, Центрального банку, Мінфіну, ключових органів влади найкраще відповідало поточним кризовим обставинам", - пояснила Георгієва .

За її словами, співробітники МВФ перебувають у постійному контакті зі своїми українськими колегами з 24 лютого – початку Росією війни проти України, надаючи допоміжну функцію у виробленні заходів для управління кризою, які Центральний банк та фінансові органи оперативно запровадили.

"Нас дуже вразила рішучість української влади… У міру розвитку умов у країні ми робитимемо все можливе, щоб бути корисними", – зазначила глава Фонду .

Відповідаючи на запитання щодо розміру вже завданих війною збитків Україні, Георгієва зазначила, що поки що зарано робити будь-які оцінки збитків, витрат і планів реконструкції.

"Нам, МВФ або Світовому банку, необхідно побачити закінчення бойових дій, щоб мати можливість оцінити, що потрібно для відновлення. При цьому порядок величини буде досить великим. Мова йде про велику країну, 44 млн населення, з масовими руйнуваннями в ключових містах, Києві , а також масовими руйнуваннями транспортної інфраструктури", – сказала глава Фонду, припустивши, що перші оцінки української влади у $100 млрд збитків можуть бути близькими до правди .

Говорячи про вже перераховані $1,4 млрд екстреного фінансування Україні, яке буде освоєно швидко на життєво важливі функції держави, Георгієва зазначила, що згодом Фонд перевірить їхнє використання.