"Укрзалізниця" за 15 днів війни евакуювала понад 2 млн людей

"Укрзалізниця" (УЗ) за 15 днів війни евакуювала вже понад 2 млн людей, з них 226 тисяч – за кордон, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Найбільше пасажирів було евакуйовано з Києва та Харкова, які перебувають під постійним бомбардуванням ворога. Найпопулярніший міжнародний залізничний маршрут - до Польщі" , - йдеться у повідомленні компанії.

В "УЗ" зазначають, що компанія продовжує евакуацію мирного населення, а також розробляє план перевезення населення додому після закінчення бойових дій.