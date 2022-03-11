Кучма: Україна – не Росія, і ніколи нею не буде
Другий президент України Леонід Кучма звернувся до українців на 15-й день війни та прокляв РФ. Про це повідомляє "Україна 24".
"Я залишаюся вдома, в Україні, тому що всі ми на рідній землі, іншої немає. І захищати її ми будемо до самої перемоги всі разом. Без поділу на партійні колони, без особистих інтересів та старих чвар", – заявив другий президент.
Він зазначив, що зараз усім необхідно об'єднатися
"навколо Прапора, Армії, Президента" .
"Україна – не Росія. І ніколи не стане Росією. Не дочекаються. Ми вже перемагаємо. І це не зупинити. А на адресу РФ скажу тільки, що приєднуюсь до слів моїх співвітчизників, які в один голос кажуть: будьте ви прокляті", – сказав Кучма.