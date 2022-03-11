Кучма: Україна – не Росія, і ніколи нею не буде

Другий президент України Леонід Кучма звернувся до українців на 15-й день війни та прокляв РФ. Про це повідомляє "Україна 24".

"Я залишаюся вдома, в Україні, тому що всі ми на рідній землі, іншої немає. І захищати її ми будемо до самої перемоги всі разом. Без поділу на партійні колони, без особистих інтересів та старих чвар", – заявив другий президент.

Він зазначив, що зараз усім необхідно об'єднатися "навколо Прапора, Армії, Президента" .