CNBC: Росія випустила по Українi вже 775 ракет

Російські окупаційні війська від початку повномасштабного вторгнення в Україну запустили понад 775 ракет, повідомляє Ділова столиця.

Про це розповiв високопоставлений представник Міноборони США.

Чиновник на умовах анонімності сказав, що це ракети "всіх мастей" та "різних видів", включаючи ракети малої, середньої дальності, балістичні та крилаті.

Чиновник сказав, що Пентагон зауважив збільшення запусків ракет на тлі зупинки наземних рухів.

"Ми, безумовно, помітили збільшення вогню на великі відстані, бомбардування, запуску ракет як з літаків, так і з мобільних пускових установок на землі" , — сказав чиновник.

Як повідомлялось, вранці 24 лютого війська Російської Федерації за наказом Володимира Путіна розпочали нове вторгнення в Україну відразу за декількома напрямками. Однак бліцкриг не відбувся і ЗСУ вдалося стримати супротивника, знищивши з початку наступу понад 12 тис., 353 танки, 1165 бронемашин, 125 артилерійських систем, 31 засіб ППО, 58 РСЗВ, 60 цистерн з паливом, 7 БПЛА, 7 та 83 вертольоти, 558 військових автомобілів. В результаті російські війська розпочали бомбардування та обстріл житлових кварталів з метою посіяти паніку та залякати українців.