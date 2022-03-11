ОВА: російські війська розбомбили стадіон чернігівської "Десни"

Російські війська авіаударом у Чернігові розбомбили стадіон, на якому грає місцевий футбольний клуб "Десна". Також пошкоджено інші цивільні об'єкти, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише у Telegram голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Стадіон імені Юрія Гагаріна, бібліотека у Чернігові - стратегічний військовий об'єкт. Це вже агонія, я думаю, що у них дуже швидко закінчаться снаряди та патрони, бо так, як вони поливають вогнем нашу Чернігівську область та інші міста України, точно на довго їх не вистачить" , - наголосив він.

Також обстріляно будівлю Музею Української старовини Василя Тарновського.