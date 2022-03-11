Немає готівки в банкоматі: можна отримати її в магазинах і на пошті

Немає готівки в банкоматі: можна отримати її в магазинах і на пошті

В Україні, крім зон активних бойових дій, відділення банків працюють, а банкомати поповнюються готівкою. Якщо в банкоматах немає готівки, то їх можна отримати в магазинах і на пошті, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Щоб зняти готівку в магазинах, потрібно оплатити обраний товар карткою, ввести пін-код і попросити касира зняти з неї суму.

Різні мережі встановили свої ліміти для видачі готівки:

  • "АТБ" (до 6000 гривень);
  • "Сільпо" (до 6000 гривень);
  • "Фора" (до 6000 гривень);
  • FOZZY (до 6000 гривень);
  • ЛотОК (до 6000 гривень)
  • Thrash! (до 6000 гривень),
  • "Точка" (до 6000 гривень),
  • VARUS (до 6000 гривень);
  • NOVUS (до 500 гривень);
  • ROSHEN (до 500 гривень);

Крім того, отримати готівку можна у відділенні "Нової пошти". Для цього потрібно пред'явити документ, що підтверджує особу. Касир зніме з картки готівку і видасть їх. Комісія становить 2% від суми плюс 20 гривень.

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