Міноборони Британії: РФ може готуватися до відновлення наступу на Київ

Міністерство оборони Британії заявило у п'ятницю, що російські війська продовжують досягати "обмеженого прогресу" у просуванні до Києва, але можуть готуватися до нової атаки на українську столицю найближчими днями, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді відомства.

"Малоймовірно, що Росія успішно досягла цілей, викладених у її плані перед вторгненням", - йдеться у повідомленні міністерства.

"Проблеми логістики, що заважали просуванню Росії, зберігаються, як і сильний опір України", - додали в Міноборони .

"Росія, ймовірно, прагне перезавантажити та переналаштувати свої сили для відновлення наступальної діяльності найближчими днями. Це, ймовірно, включатиме операції проти столиці Києва", – йдеться у повідомленні .

Американська компанія Maxar Technologies показала супутникові знімки, які, за їхніми словами, демонструють перегрупування російських сил на північно-західних околицях Києва.

Колона, яку раніше бачили в районі держтомельського аеропорту, розподілилася по місцевості та перегрупувалася, що може свідчити про підготовку до спроб просування у напрямку столиці.