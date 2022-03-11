ОДА: у Миколаєві вночі обстрілів не було, окупанти намагаються перегрупуватись
Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що вночі у Миколаєві обстрілів не було, а окупанти намагаються перегрупуватися, повідомляє Новое время.
"Знаю, що окупантам не до цього, вони гребуть у зворотний бік. Наразі вони намагаються втекти, якось перегрупуватися та врятувати ситуацію", — сказав він.
За його словами, ЗСУ просунулися далі.
"Ми знову просунулися далі, ми знову їх повибивали", — сказав він.
Кім закликав окупантів здаватися.
11 березня — 16-й день від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У ніч на п’ятницю лідери ЄС підтвердили та підтримали євроінтеграційний курс України, а вранці у кількох великих і досі спокійних українських містах пролунали вибухи.