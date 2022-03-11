ОДА: у Миколаєві вночі обстрілів не було, окупанти намагаються перегрупуватись

Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що вночі у Миколаєві обстрілів не було, а окупанти намагаються перегрупуватися, повідомляє Новое время.

"Знаю, що окупантам не до цього, вони гребуть у зворотний бік. Наразі вони намагаються втекти, якось перегрупуватися та врятувати ситуацію" , — сказав він.

За його словами, ЗСУ просунулися далі.

"Ми знову просунулися далі, ми знову їх повибивали" , — сказав він.

Кім закликав окупантів здаватися.

11 березня — 16-й день від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У ніч на п’ятницю лідери ЄС підтвердили та підтримали євроінтеграційний курс України, а вранці у кількох великих і досі спокійних українських містах пролунали вибухи.