Турецька та казахстанська авіакомпанії призупинили польоти до Росії

Air Astana повністю зупиняє рейси в Росію через вимоги лізингодавців, а лоукостер Pegasus Airlines не літатиме протягом двох тижнів, повідомляє UBR.

Найбільша казахстанська авіакомпанія Air Astana оголосила про зупинку польотів до Росії. Причиною є припинення страхового покриття комерційних польотів. Про це повідомляє прес-центр Air Astana.

"Air Astana з жалем повідомляє, що через припинення страхового покриття комерційних польотів з/в Російську Федерацію та над її територією всі польоти в даному напрямку будуть призупинені", - йдеться у повідомленні .

Крім того, зупиняє польоти турецький лоукостер Pegasus Airlines. Компанія заявила про те, що не виконуватиме авіарейси в/з РФ у період з 13 по 27 березня 2022 року. Авіакомпанія пропонує пасажирам, які придбали квитки заздалегідь, безкоштовну заміну та повне повернення коштів.

"Ні, ці компанії не такі різко демократичні стали. Просто їх страховики та лізингодавці почали бити на сполох літаками в РФ. Можна прилетіти і назад літак не отримати" , - прокоментував перший заступник голови фінансового комітету Ради Ярослав Железняк.

Водночас, Росавіація втретє продовжила заборону на польоти на південь Росії, тепер до 20 березня. Зокрема, польоти тимчасово обмежені в аеропорти таких міст: Анапа, Білгород, Брянськ, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курськ, Липецьк, Ростов-на-Дону, та Еліста.

Нагадаємо, що Євросоюз 26 лютого ввів санкції, що забороняють постачання, продаж, лізинг, техобслуговування та страхування літаків у Росії.